Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

У четвер, 6 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1760/8,1850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2645/49, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6665/10,6805. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3048/50 (середа — 1,3120/22).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.