Яценюк: при підготовці до підписання держбюджет-2013 буде сфальсифікований

Голова Ради Об'єднаної опозиції, народний депутат Арсеній Яценюк переконаний, що при підготовці до підпису ухвалений парламентом державний бюджет на 2013 рік буде суттєво переписаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Зараз ніхто версії бюджету не бачив. Зараз зала за щось проголосувала. І будуть сидіти у кабінетах ще три доби, домальовувати і перемальовувати його», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що, за його інформацією, лише 11 із 34 членів Комітету Верховної Ради з питань бюджету проголосували за ту редакцію держбюджету, яка була сьогодні винесена у сесійну залу. «Із 34 членів комітету приймали рішення лише 11», - сказав А.Яценюк.

Він запевнив, що у новому складі Верховної Ради нинішня опозиція вимагатиме перегляду держбюджету-2013.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Бюджет-2013: Кабмін "згорнув" економіку