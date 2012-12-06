Мінфін розмістив казначейські зобов'язання серії «Б» на 0,6 млн дол.

Міністерство фінансів України з 30 листопада (дата початку розміщення) по 6 грудня вже розмістило казначейські зобов'язання серії «Б» на суму 0,6 млн дол., повідомила директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Галина Пахачук журналістам у четвер.

«На сьогодні вже розмістили казначейських зобов'язань серії «Б» на 600 тис. доларів. Це означає, що є попит і на цю серію», - сказала вона.

Крім того Г.Пахачук зазначила, що кошти від продажу казначейських зобов'язань серії «А» вже надійшли на рахунки Державного казначейства.

70% серії «А», за словами представника Мінфіну, було продано в Києві і Київській області. 6% паперів продано в Черкаській області, по 4% у Львівській області, Дніпропетровській і Криму.

Г.Пахачук також повідомила, що завершення розміщення казначейських зобов'язань серії «Б» прогнозується до лютого 2013 року.

«Я прогнозую, що ця серія («Б») продаватиметься дещо повільніше, тому що грудень ми (населення) відкладатимемо гроші на Новий рік. Думаю, що до лютого місяця вже завершимо (розміщення серії «Б»)», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Мінфін завершив розміщення казначейських зобов'язань (КЗ) для фізичних осіб серії «А» в обсязі 100 млн дол. і з 30 листопада почав розміщення КЗ серії “Б”. Термін обігу КЗ серії «А» - 24 місяці, номінальна вартість - 500 дол., процентна ставка - 9,2% річних.

30 листопада п.р. Мінфін почав розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі серії “Б” обсягом 100 млн дол. з терміном обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 доларів США, процентною ставкою 8% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Раніше директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Галина Пахачук заявила, що Мінфін планує у 2013 році випускати казначейські зобов'язання, номіновані як у гривні, так і в іноземній валюті.