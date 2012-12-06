Для оплати бюджетних боргів використовуватимуть фінансові векселі

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає введення в обіг фінансових векселів, зокрема для оплати боргів перед бюджетом, і адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, за Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого адміністрування податків і зборів» проголосували 232 народних депутата при необхідних 226.

У першому читанні законопроект було розглянуто Верховною Радою 20 листопада.

Згідно з поясненням, розміщеним на офіційному сайті ВР, ухвалений закон доповнює положення Бюджетного кодексу і надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обігу, обліку і розрахунків із використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.

Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента в реєстр фахівцями Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість припинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку.

Закон також встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків і розрахунків із використанням електронних платіжних засобів.