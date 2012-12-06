Київські податківці збільшили перерахування до держбюджету на 23%

Податківці Києва за січень-листопад п.р. перерахували до державного бюджету 22,446 млрд грн, що на 23% більше торішнього показника, повідомили УНІАН у Державній податковій службі Києва.

Всього платники податків Києва сплатили до бюджету 29,944 млрд грн, сказано у повідомленні.

Як зазначають у київській податковій, платежі з ПДВ за 11 місяців збільшилися більш ніж на 25%, платежі з податку на прибуток - на 23%. Сума податку на доходи фізичних осіб за 11 місяців становила 9,402 млрд грн, що на 1,403 млрд грн (або 18%) більше минулорічного показника.

До бюджету Києва надійшло 7,497 млрд грн податків і зборів, що на 1,398 млрд грн (або 23%) більше, ніж у минулому році.

Як повідомляв УНІАН, Держподатслужба України протягом січня-жовтня 2012 р. перерахувала до зведеного бюджету 234,5 млрд грн платежів, що на 21 млрд грн більше, ніж торік. Бюджетний розпис Міністерства фінансів України зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 100,3%. Крім того, з початку року ДПСУ збільшила збори з податку на прибуток на 11,6% - до 42,6 млрд грн.