Поляки за рік втратили у фінансових пірамідах понад 500 млн євро

Варшава. Громадяни Польщі поточного року втратили від діяльності різноманітних організацій, які діють за принципом фінансової піраміди, понад 500 млн євро, що у 10 разів більше, ніж п'ять років тому.

Про це у четвер пише польська Rzeczpospolita з посиланням на звіт генеральної прокуратури Польщі, зазначаючи, що кількість кримінальних справ за фактом таких пірамід збільшилася втричі - до 900, проте тільки чверть з них завершується в суді.

"Це дуже складні справи, і прокурори бояться їх, як чорт ладану. Але також, з іншого боку, люди не дивляться на те, що підписують, тому не завжди можна висунути творцям пірамід звинувачення", - сказав виданню експерт з кримінального права Петро Крушинський з Варшавського університету.

Згідно зі звітом генпрокуратури, жертвами фінансових пірамід у Польщі за останні п'ять років стали понад 130 тис. людей з 38 млн, що живуть у країні.

Газета пише, що у 2007 році поляки втратили на інвестиціях у різноманітні продукти, що обіцяють значно вищу, ніж на ринку, норму прибутку, близько 40 млн. євро.

Видання нагадало, що найбільшою аферою цього року стало банкрутство компанії Amber Gold, яка пропонувала дуже високі заробітки на інвестиціях у золото.

Довідка УНІАН. За даними дослідження компанії Analizy Online, заощадження поляків на кінець першої половини поточного року досягли рекордних за всю сучасну історію 240 млрд євро, половину з яких вони тримали на депозитах і ощадних рахунках у банках.

Решта - це відкладені кошти в приватних пенсійних фондах, інвестиції в акції та інші фінансові інструменти, а також близько 26 млрд євро готівкою (у національній валюті за поточним курсом).

За даними МВФ, торік Польща за обсягом ВВП, який становив 514,5 млрд доларів, посіла 23-тє місце у світі.