На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

У четвер, 6 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1760/8,1850, до 12:00 звузився спред - 8,1790/8,1825. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1760/8,1820 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтернБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2649, до 12:00 ціни зросли до 0,2653/0,2657. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2652/0,2656. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,7700 (-0.0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3085. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6665/10,6805, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,6955/10,7040. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися – 10,6815/10,6935.