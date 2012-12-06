Янукович підписав зміни до держбюджету-2012

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5513-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Верховна Рада ухвалила загалом Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Законом передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема, збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні витрати) для реалізації бюджетної програми «додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за рахунок загального зменшення на цю ж суму бюджетних призначень.

Зокрема бюджетні призначення планується зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров’я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики та продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20000 тис. грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.

Довідка УНІАН. Згідно чинної редакції Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, в т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

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