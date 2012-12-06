Єврокомісія посилить боротьбу з ухиленням від оподаткування у ЄС

Єврокомісія має намір посилити боротьбу з ухиленням від оподаткування у Європейському Союзі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухваленому сьогодні комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо конкретних кроків для посилення боротьби з податковим шахрайством та ухиленням від оподаткування, зокрема щодо третіх країн.

У новому документі, зокрема, виписано План дій, спрямований на посилення боротьби з ухиленням від сплати податків, який передбачає створення кодексу платника податків, запровадження європейського ідентифікаційного номера платника податків, а також внесення змін до чинних директив щодо боротьби з ухиленням від оподаткування.

Крім того, у комюніке містяться рекомендації до країн-членів ЄС щодо посилення співпраці у виявленні країн, які належать до зон так званого “податкового раю”, та внесення таких країн до національних “чорних списків”, а також рекомендації щодо виявлення і подолання технічних проблем та законодавчих “дірок”, якими можуть користуватися компанії для уникнення оподаткування.

За оцінками Єврокомісії, щорічно бюджети країн-членів ЄС втрачають близько 1 трлн євро через уникнення від оподаткування.

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