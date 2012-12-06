НБУ змінив ліквідатора «Одеса-банку»

Національний банк України з 30 листопада 2012 призначив ліквідатором «Одеса-банку» незалежного експерта (за договором з НБУ) Юрія Бондаря замість Володимира Аймедова, йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, це передбачено постановою Нацбанку № 497.

Як повідомляв УНІАН, з 23 лютого 2009 року НБУ ввів тимчасову адміністрацію в "Одеса-банку» строком на 1 рік і мораторій на задоволення вимог кредиторів фінустанови на 6 місяців (до 22 серпня).

23 липня НБУ відкликав банківську ліцензію і почав процедуру ліквідації «Одеса-банку».

У серпні 2009 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав виплачувати компенсації вкладникам ліквідованого «Одеса-банку» через «Брокбізнесбанк», «Приватбанк», «Укрсоцбанк» і «Хрещатик».

19 липня 2012 НБУ продовжив процедуру ліквідації «Одеса-банку» до 1 грудня поточного року.

Довідка УНІАН. АКБ «Одеса-Банк» зареєстрований в 1991 році.

На 1 липня 2009 року акціонерами «Одеса-банку» були ТОВ "Альпарі" (пряма участь - 32,3667%), ТОВ «Грідін» (пряма участь - 33,1043%), ТОВ «Кіров» (пряма участь - 18% ), ТОВ «Ольял» (пряма участь - 16,5290%).