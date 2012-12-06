В Україні у листопаді зафіксовано дефляцію 0,1%

В Україні у листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року зафіксована дефляція - 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, з початку 2012 р. (листопад 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,4%, у січні-листопаді 2012 року проти січня-листопада 2011 року - інфляція 0,6%.

Згідно з повідомленням, у листопаді проти жовтня 2012 року найбільше подорожчали яйця - на 2,9% (проти листопада 2011 року - зниження цін на 15,1%), молоко - на 1,8% (зниження на 6,3%), тверді сири і сир - на 1% (зниження на 2,7%).

Зниження цін зафіксоване в основному на цукор - на 5,1% (зниження - 18,3%), фрукти - на 3,7% (зниження на 1,9%), овочі - на 1,8% (зниження на 25,1%).

За рештою позицій в листопаді проти жовтня зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року споживчі ціни не змінилися (інфляція - 0%), також ціни не змінилися і проти жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень проти грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні у 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.