У держбюджеті-2013 зроблені видимі кроки щодо стримування зростання витрат - експерт

Уряд України доклав видимих зусиль для стримування зростання витрат у державному бюджеті на 2013 рік, скоротивши серед іншого капітальні витрати.

Таку думку висловила УНІАН головний економіст інвестиційної компанії DragonCapital Олена Білан.

«Хоча бюджет базувався на досить оптимістичному прогнозі зростання реального ВВП (3,4% р/р у порівнянні з нашим прогнозом 2,5%), дохідна частина бюджету виглядає цілком консервативно. Уряд також доклав видимих зусиль щодо стримування зростання витрат, скоротивши капітальні витрати, передбачивши зниження витрат на продовольчі товари та комунальні послуги і поставивши деякі види соціальних виплат у залежність від наявності фінансування», - сказала О.Білан.

За її словами, витрати і дефіцит бюджету не можна безпосередньо порівняти з показниками поточного року через наявність міжбюджетних трансфертів. Зокрема, бюджетом збільшуються трансферти до Пенсійного фонду (ПФ) на 28% р/р (до 83 млрд грн) і одночасно переносяться деякі статті видатків ПФ до державного бюджету.

«Очевидно, що це було зроблено, щоб досягти бездефіцитності ПФ, у порівнянні з 0,9% ВВП, які ми очікуємо цього року (надтрансфертів з держбюджету). Якщо цього вдасться досягти, то дефіцит сектору держуправління - один із ключових фіскальних показників, контрольований МВФ, буде близький до планованого дефіциту держбюджету на рівні 3,3% ВВП», - сказала О.Білан.

За оцінками DragonCapital, дефіцит сектору держуправління досягне цього року 3,7% ВВП (без урахування НАК «Нафтогаз України»).

На думку О.Білан, через те, що експерти МВФ не змогли взяти участь у коректуванні держбюджету на стадії законопроекту, може виникнути необхідність його перегляду в подальшому.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 грудня, парламент ухвалив закон про держбюджет на 2013 рік з доходами 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, дефіцитом - 50,4 млрд грн (3,2% ВВП), граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Бюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП - 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП - 3,4%, інфляція (грудень до грудня) - 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) - 5, 5%, фонд оплати праці - 482,3 млрд грн.

Перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський під час подання держбюджету-2013 у Верховній Раді заявив, що за підсумками першого кварталу 2013 року документ може бути переглянутий.