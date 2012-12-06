Експерт прогнозує перегляд дефіциту держбюджету-2013 вже у першому кварталі

Дефіцит державного бюджету на 2013 рік і загальний дефіцит державних фінансів вельми великий і може бути переглянутий вже в I кварталі наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу заявив виконавчий директор Міжнародного фонду ім. Блейзера Олег Устенко.

«Очевидно, що показник дефіциту бюджету необхідно знижувати. Інше питання - до якої межі? Зниження дефіциту на 1% може спричинити уповільнення економічного зростання на 0,7-1,5%. Як бути - жертвувати економічним зростанням або збільшувати борги за допомогою здійснення запозичень для покриття дефіциту?»- сказав О.Устенко.

За його словами, класична модель управління дефіцитом держбюджету передбачає три напрямки руху - здійснення внутрішніх запозичень, здійснення зовнішніх запозичень та проведення приватизації.

«Що стосується зовнішніх запозичень, то позичати гроші в наступному році для будь-якої держави, зокрема України, буде вкрай складно, тому що ніхто не знає, як буде розвиватися ситуація на зовнішніх ринках», - вважає Устенко.

У цьому сенсі, за його словами, уряд здійснив прорив, розмістивши недавно 10-річні євробонди на 1,25 млрд доларів. «Ніхто не очікував, що може відкритися таке вікно можливостей. Однак є й зворотний бік медалі: розміщуватися на зовнішніх ринках дорого», - сказав експерт, додавши, що перша половина 2013 року - не найкращий час для пошуку зовнішніх запозичень для покриття дефіциту держбюджету.

Говорячи про можливості внутрішнього ринку, О.Устенко сказав: «Коли ви розміщуєте свої ОВДП на внутрішньому ринку, на якому і так мало вільних коштів, коли ви проштовхуєте папери і виймаєте гроші з обороту, ви чого хочете? Щоб банки пасивно отримували відсотки і не намагалися якимось чином вкладати гроші в розвиток?»- зазначивши до того ж, що внутрішній ринок також не слід розглядати як джерело запозичень.

«Третій варіант - приватизація. І тут необхідно принципово вирішити питання: ми згодні йти на приватизацію чи ні, які галузі підуть під приватизацію? Чи ми хочемо і далі вести неефективне господарство, витрачати на нього гроші, або хочемо спробувати заробити на об'єктах і таким чином покрити дефіцит бюджету, забезпечивши паралельно можливість не витрачатися більше на неефективно працюючі підприємства», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2013 рік». Документ ухвалили одним голосуванням з попередніми обговоренням.

Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, дефіцитом - 50,4 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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