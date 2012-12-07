Сенат США ухвалив "закон Магнітського" і скасував поправку Джексона-Веніка

Сенат конгресу США ухвалив законопроект про візові санкції стосовно росіян, причетних, на думку конгресменів, до порушень прав людини (так званий закон про "список Магнітського"), і про скасування обмежувальної торгової поправки Джексона-Веніка, запровадженої проти СРСР у 1974 році . Про це повідомляє РІА «Новости».

Закон про "список Магнітського" підтримали 92 сенатори, проти - 4.

Раніше, 16 листопада, свій варіант законопроекту прийняла палата представників. Сенат схвалив варіант, затверджений палатою, в якому санкції передбачаються тільки по відношенню до росіян, а не стосовно порушників прав людини у всіх країнах світу, як пропонувалося в законопроекті, спочатку представленому в сенаті. Проект палати представників був прийнятий, щоб уникнути довгого процесу узгодження двох варіантів документа і якнайшвидше відправити його на підпис президентові Бараку Обамі. Розгляд первісного сенатського проекту документа зробило б неможливим скасування поправки Джексона-Веніка до кінця року. Як очікується, глава держави підпише закон у найближчі тижні, і він набуде чинності з Нового року.

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