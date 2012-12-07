Янукович не виключає, що до бюджету-2013 можуть внести зміни
Президент України Віктор Янукович не виключає, що до Державного бюджету України на 2013 рік можуть бути внесені зміни.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це він сказав 6 грудня під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними Послами іноземних держав.
«Бюджетний процес - постійний, тому ми ніколи цей процес не припиняємо. Ми завжди вносимо будь-які зміни, доповнення до бюджету протягом всього поточного року», - зазначив В.Янукович.
Він наголосив, що зміни до головного фінансового документа країни можуть вноситися за підсумками першого кварталу. «Як правило, ми робимо зміни за підсумками першого кварталу, першого півріччя - з можливістю використовувати бюджет найбільш ефективно і найбільш раціонально», - сказав Президент.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». За це рішення проголосували 242 народних депутати при необхідних 226: «за» проголосували 187 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 20 - із фракції Народної партії, 5 - з фракції НУ-НС, 19 - із групи «Реформи заради майбутнього» та 11 позафракційних депутатів.
Рішення ухвалили одним голосуванням з попередніми обговоренням. Прийняти проект бюджету рекомендував бюджетний комітет Верховної Ради, який, за словами голови комітету Валерія Баранова, отримав близько 1000 пропозицій до законопроекту від народних депутатів. В.Баранов під час виступу в сесійній залі, крім загальних показників проекту бюджету, також озвучив пропозиції щодо фінансування системи судочинства, а також розвитку низки медіа-проектів, зокрема проекту «Euronews», установ фізкультури і спорту, спортивного клубу «Динамо».
Комітет запропонував затвердити держбюджет з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бюджет-2013: Кабмін "згорнув" економіку