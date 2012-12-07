Торги доларом на міжбанку в п'ятницю відкрилися зниженням котирувань

У п'ятницю, 7 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1740/8,1820 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2643/47, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5780/10,5895. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжували падати – 1,2938/40 (четвер — 1,3048/50).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.