Влада Японії вперше з квітня 2009 року оцінила стан економіки як такий, що "погіршується"

Уряд Японії вперше з квітня 2009 року оцінив стан економічної кон'юнктури країни як такий, що "погіршується", про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю щомісячній доповіді.

Висновок зробили на основі аналізу індексу змін економічної кон'юнктури, який в жовтні становив 90,6 пункта, що на 0,9 пунктів нижче вересневих показників. За 100 пунктів прийнято рівень 2005 року. Індекс економічної кон'юнктури має 11 найбільш важливих показників, таких, як стан промислового виробництва, торгівлі, найму та інших.

Востаннє уряд країни дав позитивну оцінку розвитку економіки в країні в травні цього року. Відтоді оцінка незмінно знижується. В останні два місяці стан кон'юнктури оцінювався як такий, що "має тенденції до ослаблення".

Квітень 2009 року став одним із найважчих місяців для японської економіки, що переживала тоді пік наслідків світової економічної кризи 2008 року, передає ПРАЙМ із посиланням на РІА "Новости".

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