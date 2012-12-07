ДПСУ з початку року опрацювала 26 тис. звернень в рамках сервісу «Пульс податкової»

Державна податкова служба України (ДПСУ) за січень-листопад опрацювала 26 тис. звернень платників податків у рамках роботи консультаційного сервісу «Пульс податкової», повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Більшість звернень (23,5 тис.) стосувалися адміністрування тих чи інших податків і зборів. Близько 2,7 тис. звернень стосувалися врегулювання суперечностей у відносинах з податковими органами. До того ж 98% таких сигналів було опрацьовано і розв’язано в оперативному режимі, про що співробітники ДПСУ відзвітували персонально кожному, хто звернувся.

Найчастіше платники податків скаржилися на організаційні недоліки в роботі сервісних центрів або податкових інспекцій, на труднощі в одержанні довідок і відмову у видачі документів. Кожне третє звернення в рамках роботи сервісу «Пульс податкової» (33%) стосувалося проблем з наданням звітності.

У ДПСУ відзначають, що хоча спочатку сервіс «Пульс податкової» замислювався як антикорупційний механізм, лише 3,7% звернень платників податків стосувалися безпосередньо питань корупції.

У податковій нагадали: номер телефону «Пульс податкової» (044) 284-00-07, лінія працює цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, сервіс «Пульс податкової» почав роботу в січні 2012 року. У червні 2012 року голова ДПСУ Олександр Клименко повідомив, що 75% всіх звернень в рамках роботи сервісу опрацьовувались впродовж доби. Найбільшою популярністю цей сервіс користується в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.