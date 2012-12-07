У п'ятницю пара EUR/USD може досягти місячного мінімуму - Forex Club

Переглянуті на пониження прогнози за темпами зростання єврозони кажуть про те, що ніякі транші і рятівні операції не зможуть дати стимул ослабленій економіці ЄС, найближчим часом нестабільна ситуація в США також буде чинити тиск на пару EUR/USD, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

За прогнозом аналітиків, на торгах у п'ятницю, 7 грудня, пара може повернутися до рівнів місячної давності з найближчою метою 1,2840, після якої відкриється шлях до 1,2690. Каталізатором зростання може стати звіт про стан ринку праці США.

Для пари USD/JPY слабкі дані за рівнем зайнятості за платіжними відомостями без урахування сільськогосподарського сектора можуть знову повернути ціни нижче позначки 82,00 з метою 81,80.