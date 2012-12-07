S&P знизило рейтинги України

12:29, 07 грудня 2012
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг України на рівні «В» і знизило суверенний рейтинг України за національною шкалою до рівня «uaA-» з «uaA+». Оцінка трансферів і конвертації валюти також переглянуто і знижено до рівня «В».

Рейтинг відновлення за незабезпеченими боргами в іноземній валюті було підтверджено на рівні «4», вказуючи на очікування 30-50% відновлення у разі дефолта.

За оцінками Standard&Poor's, вже зараз рівень потреб уряду України в зовнішньому фінансуванні високий і продовжує зростати. «Водночас навіть в разі укладення угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо надання Україні нового стабілізаційного кредиту, існує велика ймовірність, що його вимоги не будуть виконані повністю, - подібно до того, як це відбувалося в 2010-2011 рр.» , - йдеться в прес-релізі. До того ж прогноз «негативний», згідно прес-релізу, відображає ймовірність того, що агентство може знизити довгострокові рейтинги України, якщо уряд країни виявиться нездатним розробити чіткий план по залученню ліквідності в іноземній валюті для виконання боргових зобов'язань.

«Ми очікуємо, що витрати на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться з 6% у 2012 р. до 7% доходів бюджету в 2013 р. Національний банк України (НБУ) також повинен у 2013 р. виплатити МВФ 3,5 млрд дол. гарантованого урядом боргу (за оцінками, 15% міжнародних резервів) у порівнянні з 2,9 млрд дол. у 2012 р. З нашого погляду, погіршення фіскальних і зовнішньоекономічних показників, що підсилилися з середини 2012 р., може ускладнити доступ уряду до іноземного фінансування», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 із B2, прогноз «негативний». Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний».

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