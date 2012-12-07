S&P знизило рейтинги України. Прогноз - негативний

12:35, 07 грудня 2012
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг України на рівні «В» і знизило суверенний рейтинг України за національною шкалою до рівня «uaA-» з «uaA+». Оцінка трансферів і конвертації валюти також переглянуто і знижено до рівня «В».

Рейтинг відновлення за незабезпеченими боргами в іноземній валюті було підтверджено на рівні «4», указуючи на очікування 30-50% відновлення у разі дефолта.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 із B2, прогноз «негативний».

Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний».

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