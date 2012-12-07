Резерви НБУ продовжують скорочуватися: за листопад ще на 5,5% - до 25,5 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,5% - до 25,355 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема резерви в іноземній валюті скоротилися на 5,6% - до 23,388 млрд дол., у золоті зросли на 0,6% - до 1,958 млрд дол.

За січень-листопад ц.р. резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за січень-жовтень ц.р. знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол., у жовтні - на 8,4%, до 26,812 млрд дол.

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують зниження золотовалютних резервів Національно банку України до 24 млрд дол. до кінця поточного року і збереження тенденції на зниження в 2013-2014 роках.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відтоку капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. До того ж дефіцит платіжного балансу в наступному році, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, - 65 і 35% ВВП відповідно.