Базова інфляція в Україні в листопаді становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в листопаді 2012 року проти жовтня становила 0,1%, з початку року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) - 0,7%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у листопаді 2012 року показник базової інфляції проти листопада 2011 року становив 0,9%, у січні-листопаді 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 3,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в листопаді 2012 року, порівняно з жовтнем 2012 року, зафіксовано дефляцію 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%.

З початку 2012 року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) зафіксовано дефляцію 0,4%, у січні-листопаді 2012 року проти січня-листопада 2011 року - інфляцію 0,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard&Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.