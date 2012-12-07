Середньозважений курс на міжбанку в четвер становив 8,1227 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер, 6 грудня, зміцнився до 8,1227 грн/дол. у порівнянні з 8,1287 грн/дол. за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,310 млрд дол. (в еквіваленті), що на 102,9 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1,014 млрд дол.

Як повідомлялося, у четвер, 6 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1760/8,1850, до 12:00 звузився спред - 8,1790/8,1825. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1760/8,1820 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2649, до 12:00 ціни зросли до 0,2653/0,2657. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2652/0,2656. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 30,7700 (-0.0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3045/1,3085. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6665/10,6805, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6955/10,7040. До закриття торгів цінові показники EUR/UAH знизилися - 10,6815/10,6935.