Центробанк Німеччини попереджає: країна може зануритися в рецесію протягом зими

Бундесбанк знизив прогнози зростання ВВП Німеччини, яка вважається найсильнішою економікою Європи, на 2012 і 2013 роки і попередив, що країна може зануритися в рецесію протягом зими, пише The Wall Street Journal.

«Циклічні перспективи німецької економіки блякнуть і навіть є ознаки того, що економічна активність може знизитися в останньому кварталі 2012 та першому кварталі 2013 років», - йдеться у доповіді Бундесбанку.

Німецький центробанк знизив прогноз зростання ВВП країни в цьому році до 0,7% з 1%, в ​​наступному році - до 0,4% з 1,6%, прогнозованих у червні. У доповіді також сказано, що безробіття в 2013 році зросте до 7,2% з нинішніх 6,8%.

Економічне зростання Німеччини підірване рецесією в інших країнах єврозони і сповільненням темпів розвитку світової економіки. Водночас Бундесбанк заявив, що економіка країни «залишається в хорошій формі» і слабке економічне зростання не триватиме довго, передає Газета.RU.