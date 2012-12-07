Золотовалютні резерви Білорусі у листопаді зросли на 184 млн дол.

Мінськ. Золотовалютні резерви Білорусі відповідно до методології Міжнародного валютного фонду на 1 грудня 2012 року зросли на 184,3 млн дол. і становили в еквіваленті 8 млрд 224 млн дол.

Про це УНІАН повідомили Національному банку Білорусі.

«Зростання відбулося за рахунок збільшення резервних активів в іноземній валюті до 3268,2 млн дол. і активів в монетарному золоті до 2370,3 млн дол.», - уточнили уНацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. Керівництво Нацбанку Білорусі раніше неодноразово заявляло, що наприкінці 2012 року золотовалютні резерви країни повинні становити не менше 8,2 млрд дол.

На відміну від національної методики визначення резервів методика обчислення МВФ відрізняється тим, що при підрахунку золотовалютних резервів враховуються тільки монетарне золото та валютні резерви у вільно конвертованих валютах іноземних держав.

Золотовалютні резерви Білорусі скорочувалися чотири місяці поспіль. У вересні було зафіксовано їх зниження на 15,2 млн дол., у серпні - на 106,3 млн дол., у липні - на 82 млн дол.

У червні нинішнього року в Білорусі відзначили зростання резервів. Тоді золотовалютні резерви зросли на 291 млн дол.

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