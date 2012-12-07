Данилишин вважає за можливе збільшити дефіцит держбюджету-2013 до 5%

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає можливим збільшити дефіцит держбюджету на 2013 рік до 5% і закликає усі політичні сили країни об'єднатися для протидії новому етапові світової фінансової кризи.

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Б.Данилишин зазначив, що економічна ситуація в Україні ще раз підтверджує, що старі підходи управління господарством країни, яких дотримувався уряд Миколи Азарова, «себе вичерпали». Тому навіть нова «Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки», яку почали розробляти в уряді, «якою б гарною вона не була, без нових управлінських рішень становища не врятує».

«Потрібен сучасний погляд на організацію управління в нових економічних реаліях, які існують в Україні та світі, розуміння тенденцій розвитку. Під час формування нового складу Кабінету Міністрів України Президенту треба врахувати, що на чолі уряду має бути людина із сучасним економічним мисленням, широкими зв'язками в міжнародних фінансових колах, рівновіддалений від лобізму інтересів основних фінансово-олігархічних груп», - зазначив він.

Б.Данилишин підкреслив, що головним антикризовим заходом має стати Державний бюджет України на 2013 рік, в якому необхідно передбачити умови для розвитку економіки.

«Враховуючи ризики виникнення фінансової нестабільності, доцільно переглянути проект бюджету на 2013 рік, збільшивши обсяги капітальних видатків, у тому числі будівельних. Не потрібно боятися дефіциту бюджету, але і не зловживати ним: 3-5% дефіциту може бути нормою, якщо ці кошти спрямовуються на розвиток та інфраструктурні проекти, а не на споживання. Також важливо передбачити створення Стабілізаційного фонду, кошти якого спрямовуватимуться на забезпечення всіх гарантійних зобов'язань держави, що посилить довіру до намірів уряду проводити виважену та збалансовану бюджетну політику», - переконаний Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН,Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

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