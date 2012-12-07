На міжбанку п'ятниці торги закрилися зниженням котирувань

У п'ятницю, 7 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1740/8,1820, на 12:00 ціни впали 8,1650/8,1750. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 8,1550/8,1650 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2643/47, на 12:00 ціни знизилися 0,2640/44. До закриття ціни досягли рівня 0,2638/42. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,9175 (+0,1475).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2900/70. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5780/10,5895, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5625/10,5795. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,5425/10,5595.