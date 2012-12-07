Мін'юст: до реєстру корупціонерів вже внесено майже 6 тис. осіб

Станом на грудень 2012 року до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, внесено 5 тис. 700 рішень судів першої інстанції щодо притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, такі дані надав Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Мін’юсту з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який щороку відзначається у світі 9 грудня.

Як зазначається у повідомленні, за період функціонування реєстру, з 1 лютого по 1 грудня 2012 року, до Мін’юсту надійшло понад 62 тис. запитів від державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. За результатами розгляду таких запитів Мін’юстом було надано інформаційні довідки про наявність у Реєстрі відомостей щодо понад сотні із тих осіб, які перевірялися.

Загалом відомство отримало понад 350 запитів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів. Територіальними органами Мін’юсту було отримано понад 62 тис. запитів щодо наявності інформації в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У прес-службі нагадали, що функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики згідно із Указом Президента України тимчасово покладено на Міністерство юстиції України.

У лютому 2012 року, відповідно до положень статті 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Мін’юстом було запроваджено та ведеться Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, до якого заносяться відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Крім того, за допомогою реєстру забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

***Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається щороку 9 грудня за ініціативою ООН. У цей день у 2003 році у місті Меріда (Мексика) було відкрито для підписання Конвенцію ООН проти корупції. Україна, ратифікувавши зазначену Конвенцію 18 жовтня 2006 року, взяла на себе зобов’язання щодо проведення ефективної скоординованої антикорупційної політики, яка сприятиме участі суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.

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