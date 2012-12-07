ЄврАзЕС схвалив виділення Білорусі чергового траншу кредиту в 440 млн дол.

Мінськ. Рада Антикризового фонду Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) сьогодні, 7 грудня, схвалила виділення Білорусі чергового траншу кредиту в розмірі 440 млн дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Мінську міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

«Рішення ухвалено позитивне. Ми вважаємо, що всі необхідні документи для його ухвалення були підготовлені», - підкреслив А.Силуанов.

За його словами, весь перелік заходів, передбачених для виділення четвертого траншу кредиту, виконано.

«Окремі показники піддалися корегуванню», - зазначив А.Силуанов.

Довідка УНІАН. Угоду між Білоруссю та Євразійським банком розвитку (ЄАБР), що управляє коштами Антикризового фонду ЄврАзЕС, щодо виділення кредиту в розмірі 3 млрд доларів шістьма траншами було підписано 9 червня 2011 року. Перший транш на 800 млн дол. було перераховано Білорусі 21 червня 2011 року, ще 440 млн дол. - у грудні 2011 року.

У 2012 році Білорусь повинна отримати два транші по 440 млн дол. кожен. Третій транш було отримано в червні й зараховано до золотовалютних резервів країни. З 15 до 19 жовтня оціночна місія Антикризового фонду ЄврАзЕС провела в Білорусі консультації про виділення четвертого траншу кредиту на суму 440 млн дол.

Євразійський банк розвитку (ЄАБР) - міжнародна фінансова організація, заснована Російською Федерацією та Республікою Казахстан у 2006 році. У подальші роки учасниками банку стали Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Місія банку полягає в сприянні економічному зростанню держав-учасниць, розширенні торговельно-економічних зв'язків між ними й розвитку інтеграційних процесів на євразійському просторі шляхом здійснення інвестиційної діяльності.

Банк управляє коштами Антикризового фонду ЄврАзЕС, заснованого в 2009 році урядами Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану з метою сприяння країнам-учасницям у подоланні наслідків глобальної фінансової кризи, забезпеченні їх економічної та фінансової стабільності, підтримки інтеграційних процесів у регіоні.