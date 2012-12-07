Від'ємне сальдо купівлі-продажу валюти населенням скоротилося на 30%

Від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням в листопаді, порівняно з жовтнем ц.р., скоротилося на 30% - до 1,523 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,113 млрд дол., продали - на 2,636 млрд дол., і таким чином сальдо становило 1,523 млрд дол.

Для порівняння, від'ємне сальдо на готівковому ринку в жовтні ц.р. становило 2,169 млрд дол., у вересні - 1,802 млрд дол., серпні - 722,8 млн. дол., липні - 810,4 млн. дол., червні - 740,6 млн. дол., травні - 526,8 млн. дол., квітні - 209 млн. дол., березні - 544,1 млн. дол., лютому - 372,7 млн. дол., у січні - 556,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,6% - до 25,355 млрд дол. За січень-листопад ц.р. резерви знизилися майже на 20%, або на 6,440 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).