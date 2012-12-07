В Україні грошова маса скоротилася на 0,2%, монетарна база - на 2,9%

В Україні грошова маса у листопаді 2012 року скоротилася на 0,2% (з початку року збільшилася на 6,2%) – до 727,95 млрд грн, монетарна база скоротилася на 2,9% (з початку року – на 0,5%) – до 238,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у листопаді збільшився на 0,5% (з початку року – на 9,2%) і становив 534,3 млрд грн. Зокрема, депозити в національній валюті збільшилися на 0,6%, до 298,728 млрд грн, в іноземній валюті – на 0,3%, до 235,552 млрд грн.

Депозити фізичних осіб збільшилися на 1,6% (з початку року – на 16,5%) – до 358,176 млрд грн. Депозити юридичних осіб скоротилися на 1,8% (з початку року – на 3,1%) – до 176,104 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 1,1% (з початку року – на 2,9%) – до 816,7 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 2,1% (з початку року – на 0,9%) – до 190,9 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець листопада становив 23 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 20,2 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,4 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець листопада становив 8,9 млрд грн.

У листопаді обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 14,8 млрд грн (з початку року – 89,4 млрд грн), мобілізаційних операцій – 43 млн. грн (з початку року – 16,4 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні у 2011 році збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.