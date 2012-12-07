ТОП-10 (7 грудня)

S&P знизило рейтинги України

Резерви НБУ продовжують скорочуватися: за листопад ще на 5,5% - до 25,5 млрд дол.

Базова інфляція в Україні в листопаді становила 0,1%

Янукович до неділі визначиться з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра

Сенат США ухвалив "закон Магнітського" і скасував поправку Джексона-Веніка

Україна за 11 місяців скоротила транзит російського газу на 21%

Споживання газу в Україні скоротилося на 9%

Хорошковський почав розслідувати підписання угоди щодо LNG-терміналу

Путін дав старт початку будівництва морської частини «Південного потоку»

Азаров: місія МВФ сама попросила про перенесення термінів візиту до України

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S&P знизило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B» із «В+», прогноз «негативний». Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг України на рівні «В» і знизило суверенний рейтинг України за національною шкалою до рівня «uaA-» з «uaA+». Оцінка трансферів і конвертації валюти також переглянуто і знижено до рівня «В».

Рейтинг відновлення за незабезпеченими боргами в іноземній валюті було підтверджено на рівні «4», вказуючи на очікування 30-50% відновлення у разі дефолта.

За оцінками Standard&Poor's, вже зараз рівень потреб уряду України в зовнішньому фінансуванні високий і продовжує зростати. «Водночас навіть в разі укладення угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо надання Україні нового стабілізаційного кредиту, існує велика ймовірність, що його вимоги не будуть виконані повністю, - подібно до того, як це відбувалося в 2010-2011 рр.» , - йдеться в прес-релізі. До того ж прогноз «негативний», згідно прес-релізу, відображає ймовірність того, що агентство може знизити довгострокові рейтинги України, якщо уряд країни виявиться нездатним розробити чіткий план по залученню ліквідності в іноземній валюті для виконання боргових зобов'язань.

«Ми очікуємо, що витрати на обслуговування зовнішнього боргу збільшаться з 6% у 2012 р. до 7% доходів бюджету в 2013 р. Національний банк України (НБУ) також повинен у 2013 р. виплатити МВФ 3,5 млрд дол. гарантованого урядом боргу (за оцінками, 15% міжнародних резервів) у порівнянні з 2,9 млрд дол. у 2012 р. З нашого погляду, погіршення фіскальних і зовнішньоекономічних показників, що підсилилися з середини 2012 р., може ускладнити доступ уряду до іноземного фінансування», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня B3 із B2, прогноз «негативний». Напередодні Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до B3 із B2, прогноз «негативний».

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Резерви НБУ продовжують скорочуватися: за листопад ще на 5,5% - до 25,5 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ в листопаді скоротилися на 5,5% - до 25,355 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема резерви в іноземній валюті скоротилися на 5,6% - до 23,388 млрд дол., у золоті зросли на 0,6% - до 1,958 млрд дол.

За січень-листопад ц.р. резерви знизилися на 20%, або на 6,440 млрд дол. (із 31,795 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за січень-жовтень ц.р. знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол., у жовтні - на 8,4%, до 26,812 млрд дол.

Експерти Міжнародного валютного фонду прогнозують зниження золотовалютних резервів Національно банку України до 24 млрд дол. до кінця поточного року і збереження тенденції на зниження в 2013-2014 роках.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відтоку капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. До того ж дефіцит платіжного балансу в наступному році, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, - 65 і 35% ВВП відповідно.

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Базова інфляція в Україні в листопаді становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в листопаді 2012 року проти жовтня становила 0,1%, з початку року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) - 0,7%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у листопаді 2012 року показник базової інфляції проти листопада 2011 року становив 0,9%, у січні-листопаді 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 3,6%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в листопаді 2012 року, порівняно з жовтнем 2012 року, зафіксовано дефляцію 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%.

З початку 2012 року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) зафіксовано дефляцію 0,4%, у січні-листопаді 2012 року проти січня-листопада 2011 року - інфляцію 0,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard&Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

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Янукович до неділі визначиться з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра

Президент України Віктор Янукович заявляє, що визначиться з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра України до кінця тижня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.Янукович сказав під час зустрічі з новопризначеними Надзвичайними і Повноважними послами іноземних держав.

«До цієї неділі я, скоріше за все, визначуся з кандидатурою прем’єр-міністра» - сказав В.Янукович.

Президент зазначив, що підпише подання щодо кандидатури керівника уряду та проведе з ним співбесіду перед своїм державним візитом до Індії, який заплановано на 9-12 грудня.

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Сенат США ухвалив "закон Магнітського" і скасував поправку Джексона-Веніка

Сенат конгресу США ухвалив законопроект про візові санкції стосовно росіян, причетних, на думку конгресменів, до порушень прав людини (так званий закон про "список Магнітського"), і про скасування обмежувальної торгової поправки Джексона-Веніка, запровадженої проти СРСР у 1974 році. Про це повідомляє РІА «Новости».

Закон про "список Магнітського" підтримали 92 сенатори, проти - 4.

Раніше, 16 листопада, свій варіант законопроекту прийняла палата представників. Сенат схвалив варіант, затверджений палатою, в якому санкції передбачаються тільки по відношенню до росіян, а не стосовно порушників прав людини у всіх країнах світу, як пропонувалося в законопроекті, спочатку представленому в сенаті. Проект палати представників був прийнятий, щоб уникнути довгого процесу узгодження двох варіантів документа і якнайшвидше відправити його на підпис президентові Бараку Обамі. Розгляд первісного сенатського проекту документа зробило б неможливим скасування поправки Джексона-Веніка до кінця року. Як очікується, глава держави підпише закон у найближчі тижні, і він набуде чинності з Нового року.

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Україна за 11 місяців скоротила транзит російського газу на 21%

Україна в січні-листопаді 2012 року скоротила транзит російського газу до 72,6 млрд куб. м, що на 21,2% менше показника за аналогічний період 2011 року, говориться в повідомленні компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у листопаді обсяг транзиту порівняно з попереднім місяцем зменшився до 5,8 млрд куб. м із 6,443 млрд куб. м.

«Зменшення обсягів транзиту в листопаді місяці пов'язано з підвищеним температурним режимом у країнах-імпортерах природного газу», - говориться в повідомленні з посиланням на головного інженера Об'єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» Вадима Фролова.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в підземні сховища.

Перед початком опалювального сезону компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, накопичила в підземних сховищах близько 20 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «донька» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Споживання газу в Україні скоротилося на 9%

Україна за 11 місяців поточного року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 9% - до 41,55 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Укртрансгаз»

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за листопад становить 5,108 млрд куб. м, що на 15,24% нижче за показники аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко наприкінці жовтня 2012 року заявив, що споживання газу в Україні з початку року знизилося на 15%, що дало змогу заощадити 1,8 млрд дол.

Споживання газу теплоелектроцентралями (ТЕЦ) і теплоелектростанціями (ТЕС) України в січні-жовтні поточного року зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,3% - до 3,693 млрд куб. м.

На думку експертів з Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Україна могла б економити на газі 6 млрд євро.

НАК «Нафтогаз України» в січні-вересні поточного року збільшила реалізацію газу в грошовому вираженні на 2,27% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 59,012 млрд грн з 57,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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Хорошковський почав розслідувати підписання угоди щодо LNG-терміналу

Міжвідомча комісія з вивчення обставин підписання угоди між Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами та іспанською газовою компанією Gas Natural Fenosa щодо будівництва LNG-терміналу на чолі з в.о. першого віце-прем’єр-міністра України Валерієм Хорошковським сьогодні почала вивчення зібраних документів та свідчень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Як зазначається у повідомленні, до складу комісії включено представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.

Зокрема, уряд доручив комісії вивчити обставини підготовки підписання цієї рамкової угоди, причини непогодження проекту угоди у встановленому порядку, яким чином визначалися повноваження сторін, які підписували угоду, та з’ясувати правові наслідки підписання.

У прес-службі наголосили, що звіт та висновки комісії будуть заслухані на засіданні Кабміну в понеділок, 10 грудня.

Як йдеться у повідомленні, не виключено, що за результатами розгляду цього питання буде запропоновано кадрові висновки.

Водночас в уряді підкреслюють, що ситуація, коли одна іспанська компанія не підтвердила повноважність підписання рамкової угоди про наміри, ніяким чином не вплине негативно на практичну реалізацію проекту будівництв терміналу і заводу з приймання зрідженого газу.

Проект, який має велику вагу для забезпечення енергетичної незалежності України, безумовно, буде реалізований, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, в компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант – Джорді Бонвєї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе усунути всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG-терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу для приймання зрідженого природного газу в об’ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу для приймання зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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Путін дав старт початку будівництва морської частини «Південного потоку»

Анапа. Президент Росії Володимир Путін особисто дав старт початку будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» в обхід території України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на церемонії «Південний потік – зміцнення партнерських відносин» у присутності глави російської держави проведено символічне зварювання двох перших труб морської частини газопроводу на території, де буде побудована компресорна станція «Російська».

Крім цього, в церемонії взяли участь міністр енергетики РФ Олександр Новак, голова «Газпрому» Олексій Міллер, голова компанії South Stream Transport Марсел Крамер, голова Eni Паоло Скароні, а також офіційні представники країн-учасників проекту - Македонії, Болгарії, Угорщині, Словенії, Туреччині, Австрії, Хорватії, Греції.

Передбачається, що перші поставки газу почнуться в 2015 році. У 2016 р. планується поставити 15,75 млрд куб. м газу, в 2017 р. - 31,5 млрд куб. м, у 2018 р. – 47,25 млрд куб. м, і в 2019 р. газопровід вийде на проектну потужність – 63 млрд куб. м.

Протяжність підводної ділянки газопроводу в Чорному морі 925 км, і він складатиметься з чотирьох ниток із пропускною спроможністю кожної 15,75 млрд куб. м природного газу на рік. Максимальна глибина укладання труби - 2250 метрів. Довжина однієї труби - 12 метрів. Кількість труб, необхідних для однієї нитки - приблизно 7,6 тис. Кількість труб, необхідних для чотирьох ниток - приблизно 304 тис.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.

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Азаров: місія МВФ сама попросила про перенесення термінів візиту до України

Місія Міжнародного валютного фонду сама попросила про перенесення термінів візиту до України з грудня 2012 року на січень 2013 року.

Про це виконувач обов'язків прем'єр-міністра Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Місія МВФ сама попросила про перенесення термінів візиту, і ми з ними погодилися», - заявив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що уряд і Національний банк здатні і без зовнішніх запозичень забезпечувати стабільність валютної системи.

«Звичайно, уряд упевнений в спроможності України без зовнішньої допомоги забезпечувати стабільність валютної системи, і ціла низка заходів, які уряд разом із НБУ прийняв і прийматиме, привела і приведе до збереження цієї стабільності. На це націлений, до речі, і ухвалений Державний бюджет на 2013 р.», - наголосив М.Азаров.

Він зазначив, що у будь-якому разі є впевненість у збереженні стабільної ситуації в країні.

«Не закликаючи до зайвого оптимізму, разом із тим я просив би і не драматизувати всі ці абсолютно природні поточні обставини, Україна проходила набагато важчі періоди. Зараз у нас є абсолютна впевненість в тому, що заходів, які вживаються, цілком достатньо для збереження стабільної ситуації», - відзначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 6 грудня, після відставки уряду М.Азарова, переніс візит місії, запланований на 7-17 грудня, на другу половину січня 2013 року.

Нагадаємо, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав Указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету Міністрів України». Прем'єр-міністр М.Азаров написав заяву про відставку у зв'язку з обранням народним депутатом України.

Президент доручив Кабінету Міністрів продовжувати виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

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УНІАН