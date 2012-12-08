Україна в 2013 році виплатить МВФ 6 млрд дол.

Україна в 2013 році виплатить 6 млрд доларів США за кредитом МВФ.

Про це повідомив в ефірі програми Шустер live виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Микола Азаров.

"Ми віддали минулого року майже три мільярди, цього року віддаємо півтора, а наступного нам віддавати шість", - сказав він.

Окрім того, М.Азаров сподівається, що Україна і МВФ узгодять умови надання кредиту.

"Україна стоїть на місці, ми знаходимося в центрі Європи і нікуди ми не біжимо, і нікуди ми не поспішаємо. Міжнародний валютний фонд. Я їх дуже поважаю і, можна навіть сказати, люблю. Зараз я із задоволенням відзначаю, що у керівництва МВФ відбуваються певні зміни світогляду. Це дуже важливо. Я чекаю не дочекаюся, коли ж нарешті ця зміна світогляду призведе до узгодження наших умов. Ми готові з ними співпрацювати", - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що Україна пояснює МВФ, що в умовах високих цін на російський газ на населення неможливо перекласти таку вагу і підвищити ціни на тарифи.

"Ось я їм (МВФ-УНІАН) кажу: слухайте, ось французи на 2% підвищили вартість газу, вони рік з населенням працювали, а ви нам пропонуєте на 50%. Так наші люди, м'яко скажемо, бідніші за французів. Тож, давайте ми знайдемо інші заходи, які дозволять нам скоротити дефіцит бюджету ... Я думаю, що будемо продовжувати переговори, будемо переконувати. Домовимося - чудово, буде нерозуміння, ну теж проживемо однозначно", - повідомив М.Азаров.

Також він зазначив, що Україна продовжує переговори з Російською федерацією.

"Що стосується позиції з Росією. Ну, я їх теж люблю, тут нікуди не дінешся. Любов сильна, така гарна любов, але разом з тим у нас свої інтереси, у них - свої. Це абсолютно нормально, тому що дружба дружбою, а грошики... це принцип залізний", - додав М.Азаров.

У той же час він ще раз наголосив, що для України дуже важливий Митний союз, і вона вивчає, на яких умовах вона могла б приєднатися до деяких угод у рамках цієї організації.

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