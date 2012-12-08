Уряд підтримає стабільність гривні, й валютний податок буде не потрібен - Азаров

Уряд підтримуватиме стабільність гривні. Про це повідомив в ефірі програми Шустер live в.о. прем'єр-міністра України Микола Азаров.

"Наша позиція однозначна: ми будемо підтримувати стабільність курсу, у нас є для цього всі умови", - сказав М.Азаров.

"У чому завдання прем'єр-міністра і голови Національного банку? Щоб від них виходили спокій і впевненість. Якщо я вам буду розповідати про всі проблеми, які у нас в країні є, та ще нагнітати ці проблеми, то мене треба гнати з посади прем'єр-міністра", - сказав М.Азаров, відповідаючи на питання про те, які обсяги золотовалютних резервів України витрачаються на підтримку стабільності національної валюти.

При цьому прем'єр-міністр пояснив, що в 2012 році на валютну політику уряду вплинули такі фактори, як різке підвищення ціни на газ, зниження попиту і ціни на українську експортну продукцію.

"На сьогоднішній момент це не є критичним, тому що у нас достатньо валютних резервів, ми вжили низку заходів насамперед для погашення паніки у населення. Коли якийсь так званий експерт, виступаючи по телевізору, говорить що гривня завтра обвалиться, що ви будете робити? Йдете і вільні ресурси гривні витрачаєте на долари. Що ви цим самим робите? А ви зменшуєте наші валютні резерви, тим більше створюючи паніку і тенденцію до зниження стабільності національної валюти", - зазначив М.Азаров.

У зв'язку з цим глава уряду зазначив, що в цих умовах Національний банк прагнутиме усіма способами обмежити купівлю населенням валюти.

М.Азаров також вважає, що довіра населення до того, що уряд забезпечить стабільний курс гривні, зробить непотрібним податок на продаж валюти.

Зокрема, коментуючи паніку у зв'язку з наміром Національного банку ввести 15% збір на продаж валюти, М.Азаров сказав: "Це психологія будь-якої нормальної людини, абсолютно вірно. Цілий ряд заходів, про які зараз дуже багато говориться, він буде абсолютно непотрібним , якщо ми спокійно поставимося до того, що я говорю. Шо валютних резервів у країні достатньо, що курс валюти буде стабільним. Ось у це треба повірити, і тоді ось ті заходи, про яких зараз дуже багато говорять, не будуть потрібні ".

У той же час М.Азаров зазначив, що його уряд у 2010 році лібералізував валютний ринок.

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