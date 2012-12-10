Дефіцит бюджету-2013 буде набагато більшим від запланованого – експерти

Дефіцит Державного бюджету-2013 становитиме близько 104 млрд грн. Про це заявив екс-перший заступник голови секретаріату Президента України Олександр Шлапак в коментарі ZN.UA.

«В уряді стверджують, що дефіцит бюджету-2013 заплановано на рівні 50 млрд грн. Але насправді це не так: за досить приблизними розрахунками, насправді дефіцит складе близько 104 млрд грн, тобто 6,6% ВВП. А це - дуже високий показник на сьогодні», - наголошує експерт.

По-перше, пояснює О.Шлапак, у дохідній частині бюджету-2013 закладено завищений показник надходжень податку на додану вартість (ПДВ) на суму близько 10 млрд грн.

По-друге, що стосується видаткової частини, в дефіциті не враховуються кошти, які необхідно буде вливати в НАК «Нафтогаз України» для покриття різниці в цінах закупівлі газу і відпускних цінах для населення і теплокомуненерго.

«За моїми підрахунками, потрібно буде доплатити близько 27 млрд грн. НАК же виділяється 8 млрд грн ОВДП і близько 5 млрд - компенсація, яка записана в бюджеті. Таким чином, ще близько 14 млрд грн - це непокритий дефіцит НАКу», - наголосив О.Шлапак.

По-третє, в бюджеті остаточно не враховані пенсійні витрати. «На сьогодні борг Пенсійного фонду перед бюджетом становить майже 52 млрд. На наступний рік, я думаю, він не зменшиться. А записано компенсацію з бюджету - 22 млрд грн. Таким чином, 30 млрд не вистачає», - зауважив експерт.

«Склавши всі ці цифри, виходимо на вищезгаданий показник дефіциту в 104 млрд грн, - підсумував О.Шлапак.

В тому, що декларований урядом дефіцит держскарбниці наступного року дійсно становитиме 50 млрд грн, має сумніви і екс-в.о. міністра фінансів Ігор Уманський.

«Що сильно бентежить в бюджеті? Якщо говорити про макропоказники, балансові цифри, то це - розмір дефіциту, обсяг запозичень і, як наслідок, сума держборгу на кінець року», - зазначив І.Уманський в коментарі ZN.UA.

«Якщо ми говоримо про джерела покриття дефіциту бюджету, то слід враховувати, що насправді він складе понад 50,5 млрд грн, які там закладені. Тільки покупки за рахунок ОВДП акцій НАК «Нафтогаз України» - на 8 млрд, на 1, 4 млрд – «Ощадбанку»; на 5 млрд - Аграрного фонду; на 300 млн – «Дунайського пароплавства», в сумі дають надбавку до дефіциту в 14,7 млрд грн. І це - не рахуючи недоїмки Пенсійного фонду та тарифної нестиковки в балансі НАКу, яка насправді буде набагато більшою від закладених у бюджеті компенсаторів на 13 млрд грн», - наголосив екс-міністр.