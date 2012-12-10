Бюджет-2013 розраховано на курсі 8,4 грн за 1 дол. – Акімова

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано з урахуванням середньорічного курсу 8,4 грн за 1 дол.

Про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова в телеефірі на каналі «Інтер».

«Бюджет 2013 року сформований на середньому курсі 8,4. Це, зокрема, той прогноз, який давав МВФ, - від 8,3 до 8,5», - повідомила І.Акімова.

Вона також зазначила, що міжнародні організації в дискусіях щодо питання курсу давали різні прогнози – від 8,2 до 8,7 грн за долар.

Окрім того, І.Акімова заявила: «Я абсолютно переконана, що бюджет 2013 року після результатів розвитку економіки в першому кварталі переглядатиметься. Переглядатимуться конкретні статті і буде, я абсолютно переконана, переглядатися програма соціальних зобов'язань».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України прийняла закон «Про державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

6 грудня Президент України Віктор Янукович не виключив перегляду показників держбюджету на 2013 рік за підсумками першого кварталу.