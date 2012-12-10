Держпрограма розвитку економіки: дефіцит бюджету-2013 - до 1%, держборг - до 25% ВВП

У 2013 році в Україні планується утримувати дефіцит Державного бюджету на рівні щонайбільше 1% і граничний обсяг державного боргу - щонайбільше 25% ВВП.

Про це йдеться в проекті Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, текст якої має УНІАН.

«Утримання дефіциту Державного бюджету на економічно безпечному рівні (0,8-1% ВВП)... Утримання граничного обсягу державного боргу на економічно безпечному рівні (не більше 25% ВВП)», - йдеться в документі.

За інформацією УНІАН, на сьогодні проект програми перебуває на доопрацюванні.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Президент України Віктор Янукович повідомив, що розробив програму розвитку країни.

До того ж В.Янукович сказав, що від того, як буде сприймати цю програму потенційний кандидат на посаду прем'єр-міністра, також залежатиме його рішення щодо майбутнього глави уряду.

Він зазначив, що в розробці документа певну участь брав виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Микола Азаров.

Верховна Рада ухвалила запропонований урядом держбюджет на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% від прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП в обсязі 1,576 трлн грн.

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