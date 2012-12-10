Moody’s знизило рейтинги 11 українських банків. Прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s услід за зниженням суверенних рейтингів України знизило автономні кредитні оцінки, рейтинги оцінки боргів і депозитів 11 українських банків та однієї лізингової компанії. Про це сказано в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, оцінки знижено і за Національною рейтинговою шкалою. Негативний прогноз встановлено щодо всіх банківських рейтингів.

Знижено рейтинги таких банків: «Фінанси і кредит», «Кредит Дніпро», «Перший український міжнародний банк», «ОТР Україна», «Південний», «ПриватБанк», «Промінвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк України», українська філія російського банку «Сбербанк России», «Укрексімбанк», «Укрінбанк» і «VAB», а також лізинговій компанії «Райффайзен лізинг Аваль».

Зниження рейтингів, як сказано в прес-релізі, було продиктоване зниженням суверенного рейтингу України до «B3» з «B2» і подальшим зниженням рейтингів оцінки депозитів в іноземній валюті до «Caa1» з «B3», оцінки депозитів у національній валюті і оцінки бондів до «B2» з «Ba1», а також оцінки бондів в іноземній валюті до «B3» з «B1». Розрив оцінок, наголошується в прес-релізі, є максимальним для банків та інших емітентів країни. Негативний прогноз за суверенними рейтингами збережено.

Згідно з релізом Moody's, зниження автономних оцінок десяти з 11 банків зумовлено співвідношенням капіталу і залежністю від внутрішнього державного боргу, рівнем залежності від внутрішніх макроекономічних показників і фінансового середовища, а також розміром фондів ринкового походження.

З огляду на всі ці чинники, оцінки банків було знижено на одну сходинку. Зокрема, 9 з 11 банків одержали рейтинг «B3», банк «Фінанси і кредит» зберіг свій рейтинг на рівні «В3», до того ж рейтинг «ПриватБанку» знижено тільки до рівня «В2», що на одну сходинку вище за суверенний рейтинг України. Moody's пояснило цей виняток здатністю менеджменту банку врівноважувати внутрішні державні ризики з ринковою діяльністю і помірним рівнем диверсифікації бізнесу поза межами України.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз - «негативний». Зниження рейтингу зумовлено погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, недостатністю зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, ширшою фінансовою та економічною кризою, а також порівняно слабкими економічними прогнозами для України. Moody's також знизило межу рейтингу країн для боргових зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1». Крім того, агентство знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня «B3» з «B2», прогноз «негативний», а також корпоративний рейтинг холдингу «Метінвест» до рівня «В3», прогноз – «негативний».