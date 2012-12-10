Міжбанк відкрився падінням котирувань - 8,1450/8,1630 грн/дол.

У понеділок, 10 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1450/8,1630 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2637/0,2642, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,5135/10,5385. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжували падати – 1,2903/1,2905 (п'ятниця — 1,2938/1,2940).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.