ДПСУ з початку року відшкодувала 44 млрд грн податку на додану вартість

Державна податкова службаУкраїни з початку року відшкодувала платникам податків 43,9 млрд грн, що на 4,4 млрд грн (або 11,2%) більше показника минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ з посиланням на керівника відомства Олександра Клименка.

«Упродовж 2012 року податкова служба повністю задовольняє поточні заявки на відшкодування ПДВ і поступово ліквідовує невідшкодований залишок минулих періодів», - цитує прес-служба слова О.Клименка.

За його словами, ефективно працює система автоматичного відшкодування ПДВ, за допомогою якої підприємці одержують понад 50% всіх сум. У поточному році в автоматичному режимі відшкодовано 21,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2012 року загальний обсяг перерахованого до бюджету податку на додану вартість становив 66,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн більше торішнього показника. До того ж обсяг відшкодованого ПДВ становив 39,6 млрд грн при сумі заявок до відшкодування 38 млрд грн.

У січні-вересні 2012 року кількість платників ПДВ становила понад 22 тис. осіб, що на 66% більше торішнього показника. Крім того, за 9 місяців цього року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. До того ж співробітники податкової міліції України за підсумками роботи за 9 місяців цього року попередили незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 1 млрд грн і вилучили з незаконного обороту товарів на суму 650 млн. грн.