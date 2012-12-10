Рівень експортної складової ВВП України перевищив межу економічної безпеки

Рівень експортної складової ВВП за перші два квартали поточного року досяг 53,4% і перевищив межі граничного значення зовнішньоекономічної безпеки України.

Про це йдеться в підготовлених Рахунковою палатою Висновках за результатами аналізу і експертизи проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Згідно з Методикою розрахунку рівня економічної безпеки (циркуляр, затверджений Мінекономіки в 2007 році), прийнятною вважається експортна складова ВВП на рівні не більш як 50%.

Враховуючи викладене, а також прогнози уповільнення зростання світової економіки, зокрема країн – основних торгових партнерів України, у Рахунковій палаті заявляють, що «заплановане наступного року зростання економіки на 3,4% є досить оптимістичним і базуватиметься насамперед на статистичному ефекті низької бази порівняння».

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалили з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

6 грудня Президент України Віктор Янукович не виключив перегляду показників держбюджету на 2013 рік за підсумками першого кварталу.

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