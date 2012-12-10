Цього тижня пара EUR/USD буде торгуватися в рамках 1,32-1,27 - Forex Club

На поточному тижні (10-14 грудня) пара EUR/USD буде торгуватися у бічному тренді з межами 1,32-1,27, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, учасники торгів з пари EUR/USD чекатимуть звіту від центру економічних досліджень ZEW за індексами ділового оптимізму в Німеччині 11 грудня. Останні дані, що базуються на результатах опитування, сигналізували про стабілізацію ділового оптимізму на низьких рівнях, а тому можливі сюрпризи, на які європейська валюта може відреагувати зростанням.

Позиції британського фунта ослаблені макроекономічною статистикою, що надійшла на початку місяця. А втім пара GBP/USD і раніше зберігає високу кореляцію з EUR/USD. За відсутності важливих новин на тижні навряд чи щось спровокує зміну щодо цього взаємозв'язку. З позицій технічного аналізу, у разі пробиття підтримки 1,5960, метою руху може стати відмітка 1,5860.

Пара USD/JPY продовжить перебувати в коридорі 81,90-82,60.

Основною подією поточного тижня, здатною зробити істотний вплив на позиції долара, стане засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США, підсумки якого оголосять 12 грудня. Крім того, 13 грудня опублікують дані з роздрібних продажів у США, які можуть задати динаміку фондових ринків і, відповідно, долара.