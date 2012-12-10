Поточний рік уперше з 2002 року може стати дефляційним - експерт

За підсумками поточного року в Україні може бути зафіксована низька інфляція або навіть дефляція, вважає Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

«Очікувати істотного стрибка цін у грудні не варто. По-перше, у цей період традиційно інфляція збігається з листопадовим значенням, а якщо і перевищує його, то незначно. По-друге, економічних підстав для прискорення росту цін не багато: зростання в Україні залишається слабким, а ситуація у світовій економіці - нестабільною. Щобільше, в єврозоні спад тільки посилюється», - відзначає Микола Івченко.

Крім того, за словами експерта, інфляційні очікування серед населення знизилися зі своїх піків на початку року. Світові ціни на нафту і паливо в Україні залишаються стійкими, а монетарна політика НБУ - стримана.

Нагадаємо, дефляція в листопаді становила 0,1% проти нульової інфляції в жовтні. З початку року дефляція в Україні зафіксована на рівні 0,4%.