Листопадова дефляція зафіксована вперше в історії України - експерт

У листопаді поточного року в Україні зафіксовано дефляцію, що стало першим випадком для цього місяця за всю історію країни, повідомила в коментарі УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Вона зазначила, що ціни на продовольство, які становлять 54% у споживчому кошику, як і раніше є визначальним фактором для динаміки інфляції.

«Завдяки гарному врожаю та поступовому нарощуванню потужностей зі зберігання сільгосптоварів ціни на овочі, фрукти та цукор продовжували знижуватися в листопаді, повністю нівелюючи сезонне зростання цін на молочні продукти. До того ж адміністративно регульовані тарифи на комунальні послуги знову практично не змінилися. Незважаючи на традиційне зростання цін на продукти харчування напередодні новорічних свят, результати останніх декількох місяців дають підстави припускати, що показник інфляції наприкінці 2012 року залишиться близьким до нуля в порівнянні з нашим прогнозом 1,5% р./р.», - сказала О.Білан.

Наступного року вона прогнозує прискорення споживчої інфляції, незважаючи на очікуване уповільнення внутрішнього попиту у зв'язку з менш марнотратною бюджетною політикою.

Серед факторів, які сприятимуть прискоренню інфляції в 2013 році, вона назвала врожай сільськогосподарських культур, підвищення тарифів на комунальні послуги, яке є одним із основних вимог МВФ, а також можливе зростання цін на імпортні товари у зв'язку з ослабленням гривні або збільшенням імпортних мит.

«За нашими оцінками, імпортні товари становлять 20% у споживчому кошику. Таким чином, очікуване нами ослаблення курсу гривні до долара США в 2013 році на 8%, до 8,8 грн/дол., додасть близько 1,7 п.п. до показника інфляції. А необхідне МВФ двоетапне підвищення тарифів може додати ще 4,0 п.п. Отже, ми очікуємо прискорення інфляції в 2013 році до 8-9% р./р.», - повідомила О.Білан.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року зафіксована дефляція 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%.

З початку 2012 року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) зафіксована дефляція 0,4%, у січні-листопаді 2012 року проти січня-листопада 2011 року - інфляція 0,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

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