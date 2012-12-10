Перенесення візиту місії МВФ особливо не вплине на настрої інвесторів - експерт

Перенесення дати візиту до України місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) з грудня поточного року на середину січня наступного не матиме відчутного негативного впливу на настрої інвесторів.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

Вона зазначила, що оскільки при оцінці українських ризиків багато інвесторів сподіваються на укладення нової угоди з МВФ, будь-які зволікання в переговорах з Фондом не є доброю новиною.

«Водночас прибуття місії до призначення нового уряду справді недоцільне. Оскільки у четвер відбулося останнє засідання поточного складу парламенту, кандидатуру на пост прем'єр-міністра повинна буде затвердити Верховна Рада нового скликання, перше засідання якої відбудеться 12 грудня. Крім того, наступна велика виплата із зовнішнього держборгу має відбутися лише 30 січня, коли Україна повинна буде виплатити МВФ 0,4 млрд дол.», – зазначила О.Білан.

Враховуючи викладене, експерт вважає, що перенесення візиту місії МВФ на місяць або близько того не є критичним.

«Ми вважаємо, що новина про перенесення візиту місії МВФ не повинна викликати переоцінку суверенного ризику України іноземними інвесторами. Ми як і раніше вважаємо, що Україна підпише нову кредитну угоду з МВФ на початку 2013 року», – сказала О.Білан.

Водночас вона наголосила, що подальше перенесення термінів візиту МВФ становить істотний ризик для базового сценарію Dragon Capital і, ймовірно, буде негативно сприйняте ринками, «особливо якщо таке перенесення супроводжуватиметься ще одним пониженням рейтингу України, про який недавно попередило агентство Moody’s».

Як повідомляв УНІАН, візит місії МВФ до Києва, спочатку запланованого на 7-17 грудня, було відкладено на другу половину січня у зв'язку з відставкою уряду на початку грудня. Як заявляють в МВФ, перенесення термінів візиту було ініційоване українською владою. При цьому прем'єр-міністр України Микола Азаров 7 грудня заявив, що МВФ сам попросив про перенесення термінів візиту до України.

6 грудня агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз – «негативний». Зниження рейтингу зумовлено погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, браком зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, ширшою фінансовою та економічною кризою, а також порівняно слабкими економічними прогнозами для України.

Водночас зазначалося, що негативний прогноз рейтингів України відображає ризики для розвитку ситуації в країні за основним сценарієм, який передбачає Moody's і який припускає підписання нової угоди з МВФ найближчими місяцями.

Moody's також знизило стелю країнового рейтингу для зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1».

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