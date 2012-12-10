З нового року Держподатслужба запустить сервіс «Електронний кабінет платника податків»

До 1 січня 2013 року Державна податкова служба України має розробити і впровадити новий сервіс «Електронний кабінет платника податків».

Про це сказано в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 грудня №1007.

Цим же розпорядженням Кабмін затвердив Концепцію сервісу та план заходів щодо його вдосконалення та оцінки.

Як сказано в розпорядженні, метою запровадження нового сервісу є розширення електронних послуг ДПСУ, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків та підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності податкових органів.

Передбачається, що сервіс буде повністю впроваджений в два етапи, протягом двох років і за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на діяльність ДПСУ, а також інших джерел, що не суперечать законодавству України.

Зокрема, на першому етапі, в 2013 році, проводитимуть інформаційна кампанія із використання сервісу, почнеться надання декларацій в режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису, а також сервісних компонентів «Податкова звітність» та «Розрахунки з бюджетом». На другому етапі, в 2014 році, введуть розрахунок пені, формування та заповнення платіжних документів в рамках сервісного компонента «Розрахунки з бюджетом». Платник податку отримає доступ до індивідуального податкового календаря (календаря здійснення обов'язкових платежів), а також до інформації про податкові пільги, включаючи їх перелік та обсяг. Крім того, буде запроваджено механізм спілкування з податковими органами з використанням електронного сервісу «Спілкування з органами ДПСУ».

Остаточну оцінку запровадженого сервісу в 2014 році, згідно з розпорядженням Кабміну, дадуть Мінфін, Мінекономрозвитку, ДПСУ, Міністерство юстиції та Держінформнауки.