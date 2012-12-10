Янукович ще не визначився, чи підпише він держбюджет на 2013 рік

Нью-Делі. Президент України Віктор Янукович ще не визначився, чи підписуватиме він державний бюджет на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Індії.

Як зазначив В.Янукович, він бачив проект бюджету на стадії його розробки урядом, але не знає, які були внесені поправки під час його розгляду в парламенті.

Президент підкреслив, що визначатиметься з питанням підписання ухваленого бюджету після того, як отримає висновок експертного управління Адміністрації Президента.

«Поки я його (бюджет) не бачив», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Сьогодні, 10 грудня, на сайті ВР з’явилася інформація, що закон про державний бюджет України на 2013 рік направлено на підпис Президенту.

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