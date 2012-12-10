Номінальний ВВП України у III кварталі збільшився до 392,08 млрд грн

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у III кварталі 2012 року становив 392,08 млрд грн (у III кварталі 2011 року - 387,97 млрд грн), зазначається у повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому Держстат зберіг оцінку спаду ВВП у III кварталі поточного року на рівні 1,3%. Попередні дані були оприлюднені відомством наприкінці жовтня.

Номінальний ВВП України у I кварталі п.р. становив 296,97 млрд грн, у II кварталі - 351,78 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України у III кварталі 2012 року скоротився, порівняно з III кварталом 2011 року, на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 1,2%.

Зростання ВВП країни у ІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у I кварталі - 2%.

Для порівняння: у III кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз щодо скорочення зростання реального ВВП України у 2012 році до 0,5%, у 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України у 2012 році з 2,5% до 2%, а у квітні Міжнародний валютний фонд понизив прогноз зростання ВВП країни поточного року з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.