На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1310/8,1390 грн/дол.

У понеділок, 10 грудня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1450/8,1630, на 12:00 ціни впали 8,1240/8,1320. На час закриття торгів цінові рівні піднялися 8,1310/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2637/42, на 12:00 ціни знизилися 0,2627/32. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2629/34. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,8870 (-0.0305).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2885/1,2920. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5135/10,5385, на 12:00 ціни пішли вниз 10,4770/10,4915. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися 10,4985/10,5125.